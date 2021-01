João Eusébio deixa comando do Leixões

João Eusébio já não é o treinador do Leixões. A novidade foi dada pelo próprio este domingo, pouco depois do empate entre os de Matosinhos e o Sp. Covilhã. Assumindo-se orgulhoso pela sua passagem no comando do clube, João Eusébio revelou que continuará nos matosinhenses, mas na função de coordenador técnico. Quanto ao seu sucessor, o Leixões anunciou que o nome será divulgado já na segunda-feira.





João Eusébio deixa o Leixões no 16.º (e antepenúltimo) posto, com 10 pontos, mas com uma partida em atraso. No comando da turma do Mar, em dez jogos, conseguiu três vitórias, dois empates e cinco derrotas.