João Eusébio prestes a assumir o comando técnico dos sub-23 do Leixões

Depois de duas temporadas afastado do banco de suplentes, João Eusébio está prestes a regressar ao ativo em 2019/20. De acordo com informação recolhida por Record, o treinador, de 68 anos, vai assumir o comando técnico dos sub-23 do Leixões.





Na temporada passada, João Eusébio esteve no Bragança enquanto diretor-geral. Para além do conjunto transmontano, o técnico já passou por clubes como Varzim, Trofense, Chaves, Freamunde e Rio Ave, entre outros. A sua única experiência no estrangeiro foi ao serviço do Clube de Chibuto, de Moçambique.O Leixões estreou-se em 2019/20 na Liga Revelação. Sob o comando técnico de Rui Borges e de Bruno China, o conjunto matosinhense ficou em 11º lugar na prova. Na ronda de qualificação para a Taça Revelação, os bebés do Mar seguiam no 3º lugar, isto no momento em que a prova foi interrompida devido à pandemia de covid-19.