João Eusébio: «Resultado tem muito a ver com a união que há dentro do clube»  

O Leixões voltou aos triunfos para o campeonato este domingo, frente ao Benfica B (3-2), aspeto que, de forma natural, deixou o treinador João Eusébio bastante satisfeito.

"O golo ao cair do pano foi algo normal, ainda foi dentro do tempo de jogo. Entrámos bem no jogo, até aos 20 minutos estivemos quase sempre por cima e fizemos o golo. O Benfica B empatou com um golo fortuito e depois, num lance de bola parada, deixámo-nos sofrer. Nos últimos dez minutos da primeira parte fomos inferiores nos duelos", começou por explicar João Eusébio, que destacou depois as mudanças implementadas na etapa complementar: "Na segunda parte alterámos a nossa estrutura, arriscámos e fomos à procura do resultado. Empatámos, voltei a mexer e depois fomos a equipa que mais procurou a vitória. Foi uma vitória característica do Mar, foi na raça".

Deixando elogios a Nenê, que apontou dois dos golos dos matosinhenses, João Eusébio fez ainda um agradecimento à SAD do clube. "O Leixões é uma família e a SAD tem uma estrutura muito forte. Dão-nos todas as condições: temos ido às Aves treinar para poupar o relvado e ontem, 31 de outubro, já tínhamos o ordenado. As pessoas podem pensar que a vitória tem a ver com o treinador ou com a mudança de esquema, mas tem resultado tem muito a ver com a união que há dentro do clube".