João Graça reforça Leixões

João Graça é o mais recente reforço do Leixões para a nova temporada, estando já em Matosinhos a trabalhar às ordens de Carlos Pinto, que hoje orientou o primeiro treino da época.





O médio formado no FC Porto esteve ao serviço da Oliveirense na segunda metade de 2018/19, mas em janeiro esteve a um pequeno passo de assinar contrato com os bebés do Mar. Graça é o 10º reforço do Leixões, depois de Ivo Gonçalves, Rui Silva, João Pedro, Matheus Leal, Braga, Kikuchi, Júnior Sena, Harramiz e Alan Júnior.