João Meira deixa Leixões: «Chega ao fim a minha ligação ao velhinho do Mar»

O central João Meira confirmou esta sexta-feira a sua saída do Leixões, clube que representou nas últimas duas temporadas, confirmando a informação avançada porna"Obrigado, Leixões. Após dois anos cheios de conteúdo e aprendizagem, chega assim ao fim a minha ligação ao velhinho do Mar. As maiores das felicidades! Até sempre", escreveu o jogador, de 36 anos, nas suas redes sociais.Ao serviço do clube de Matosinhos, o experiente defesa fez apenas 27 partidas, em parte devido às lesões que sofreu durante as duas épocas nos bebés do Mar, tendo inclusivamente sido submetido a uma cirurgia, em agosto de 2021.