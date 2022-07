João Meira e os primeiros dias de trabalho do Leixões: «Houve rigor, intensidade e vontade»

Depois de um curto período de férias, o plantel do Leixões está de volta aos trabalhos e, de acordo com João Meira, o regresso não podia estar a ser mais positivo."É sempre bom regressar ao trabalho e voltar a fazer o que mais gostamos. É ótimo rever os companheiros e receber da melhor forma os novos jogadores para que se sintam em casa e totalmente integrados. Os primeiros dois dias foram bastante bons, houve rigor, intensidade e muita vontade", começou por dizer o defesa-central aos meios do clube.Apesar de os matosinhenses terem trocado de equipa técnica (José Mota deu lugar a Vítor Martins), o experiente jogador encara 2022/23 com confiança: "Temos uma equipa técnica e jogadores novos, pelo que o maior objetivo passará por nos conhecermos todos bem e estarmos estáveis. Vamos fazer uma boa pré-época para nos apresentarmos bem no início do campeonato. Pensaremos jogo a jogo, sempre com uma enorme vontade de ganhar e dignificar o Leixões".Na temporada passada, João Meira alinhou em oito jogos pelos bebés do Mar.