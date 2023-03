João Meira: «Estamos numa fase do campeonato em que os pontos são preciosos»

Sem vencer há quatro jornadas, o Leixões tem agora uma missão difícil na receção Ac. Viseu, atual 4º classificado da Liga Sabseg. Apesar disso, o central João Meira acredita que os bebés do Mar podem conseguir um resultado positivo."Vamos defrontar um dos candidatos à subida, mas só pensamos em vencer. Sabemos das nossas capacidades e temos todas as condições para conquistar os três pontos. Estamos a trabalhar bem e muito motivados para os conseguir. Estamos numa fase do campeonato em que os pontos são preciosos e temos de estar muito concentrados e determinados em todos os momentos do jogo. Jogamos em casa, onde somos claramente mais fortes, e contamos com um grande apoio dos nossos adeptos para ganharmos este jogo", vincou.O início do encontro está agendado para as 11 horas deste domingo.