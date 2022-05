João Meira: «Queremos dar uma resposta positiva já neste próximo jogo»

Após a derrota pela margem mínima (0-1) no Estádio do Mar frente ao Nacional, o Leixões procura conquistar os três pontos em Mafra, confirma o defesa-central João Meira."Sabemos perfeitamente que vai ser um jogo bastante complicado. O Mafra é uma equipa muito organizada, joga bom futebol e a prova disso foi a meia-final da Taça de Portugal. Sabemos perfeitamente o que vamos encontrar. É o último jogo fora de casa, estamos para acabar o campeonato e queremos dar uma resposta positiva já neste próximo jogo, e a resposta positiva são os 3 pontos", referiu o central aos meios do clube, garantindo que a formação leixonense mantém a concentração no próximo jogo: "Sabemos que o último jogo será um jogo de decisões, mas não é no último jogo que temos de nos focar. O Mafra vai ser bastante complicado, mas estamos para ganhar."Sobre a derrota na receção ao Nacional na última jornada, João Meira considera o resultado enganador: "Quem esteve no jogo sabe perfeitamente que nós produzimos para ganhar. Infelizmente pecámos na finalização. Acho que o resultado acaba por ser injusto, mas é o futebol e nós temos de nos adaptar a isso", frisou.A partida contra o Mafra está agendada para este sábado, pelas 11 horas.