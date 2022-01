João Meira voltou a jogar oito meses depois: «Que alegria enorme»

O último encontro oficial de Meira havia sucedido ainda pelo Cova da Piedade, a 22 de maio de 2021, diante do Casa Pia - uma derrota por 4-0.

João Meira fez o primeiro jogo com a camisola do Leixões apenas na última segunda, na vitória da equipa de Matosinhos na casa do Farense (0-1), depois de ultrapassar uma lesão no joelho. O defesa-central português, de 34 anos, demonstrou a sua felicidade por voltar a fazer o que mais gosta."Que alegria enorme de voltar a jogar. Após 8 meses sem competir devido a lesão grave, ontem estreei-me com a camisola do Leixões e não poderia ter sido melhor. Três pontos, zero golos sofridos, a primeira vitória em Faro da história do clube. Obrigado a todos os que me ajudaram neste período difícil da minha carreira. Não me vou esquecer nunca! Começar já a preparar o próximo jogo com a mesma vontade e ambição de vitória. Vamos Leixões!", escreveu na conta pessoal de Instagram.