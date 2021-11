João Oliveira de regresso

De fora dos relvados desde 10 de Outubro, onde contraiu uma lesão na face após um choque violentíssimo com o guardião do Feirense Arthur, o jogador de 25 anos reintegrou os treinos do conjunto leixonense esta quinta-feira. Apesar de algumas limitações, nomeadamente a necessidade de recurso a uma máscara protetora, João Oliveira junta-se, assim, ao leque de opções do técnico José Mota para o jogo com o Tondela, a contar para a Taça de Portugal.

O avançado luso-suiço ainda procura o primeiro golo pela camisa leixonense. Na temporada passada, ao serviço do Cova da Piedade, somou quatro golos e quatro assistências em 25 jogos.