João Oliveira: «Muito obrigado pela preocupação e imenso carinho que têm tido comigo»

João Oliveira, avançado luso-suíço do Leixões que sofreu um choque violento com Arthur na passada jornada do campeonato frente ao Feirense, deu as primeiras declarações e admitiu estar já "estável" e em recuperação.





"Leixonenses, muito obrigado pela preocupação e imenso carinho que têm tido comigo. Já me encontro estável e desejoso de recuperar rápido para voltar a defender a nossa camisola", revelou o jogador de 25 anos ao clube.O novo reforço dos Bebés do Mar também publicou nas suas redes sociais imagens suas a recuperar no Hospital São João, onde será submetido a tratamento cirúgico, e esperando uma paragem de jogo de pelo menos um mês a várias semanas, tal comonoticiou na versão impressa.