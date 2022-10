João Oliveira quer transformar "boas exibições" do Leixões em "vitórias"

Sem vencer há seis jornadas, o Leixões vai tentar inverter este cenário no próximo domingo, na visita ao reduto do Sp. Covilhã. Que o garante é João Oliveira, extremo dos matosinhenses."Temos vindo a realizar boas exibições, mas tem faltado concretizá-las em vitórias. Queremos dar já uma boa resposta neste domingo e conquistar os três pontos frente ao Sp. Covilhã. A equipa está bem e confiante numa vitória. É sempre difícil jogar na Covilhã. É um estádio com particularidades diferentes, mas estamos preparados para fazer um bom jogo. Vamos ser fiéis à nossa identidade, jogando sempre com o pensamento nos três pontos. Quem está no Leixões não pode pensar de outra forma", explicou o jogador aos meios de comunicação do clube.O jogo entre os bebés do Mar e os serranos está agendado para as 15h30 deste domingo.