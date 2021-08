João Oliveira reforça o ataque do Leixões

João Oliveira rescindiu o contrato que o ligava ao Cova da Piedade, alegando justa causa, e assinou com o Leixões um contrato válido por duas épocas.





O avançado, de 25 anos, já se encontrava no clube matosinhense há uns dias, mas só agora a Liga Portugal validou a rescisão com os piedenses, sendo prontamente oficializado como reforço do Leixões nesta quinta-feira.O luso-suíço formado no Basileia estreou-se na época passada no futebol português, tendo somado 26 jogos, cinco golos e quatro assistências pelo Cova da Piedade, na 2.ª Liga, mantendo-se agora na mesma prova, mas ao serviço do Leixões.