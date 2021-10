João Oliveira volta ao Estádio do Mar

João Oliveira, jogador do Leixões que sofreu uma fratura da face direita num choque com Arthur, guarda-redes do Feirense na última jornada, já foi operado e teve alta hospitalar, como Record anteriormente noticiou.





O luso-suíço voltou esta sexta-feira a estar com o grupo leixonense, onde cumprimentou os colegas de equipa e o seu treinador, José Mota. Agora, o atleta de 25 anos tem um período de recuperação pela frente, mas mostrou vontade de voltar a trabalhar o mais rápido possível.