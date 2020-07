João Pedro fica no Leixões

João Pedro esteve com um pé fora do Leixões, mas, à última hora, acabou por ficar no emblema do Mar. O defesa-central vai cumprir o segundo e último ano de contrato com os leixonenses, cumprindo o desejo que tinha de ficar perto da área de residência.





O experiente jogador já realizou os habituais exames médicos, incluídos os testes à Covid-19, e até já tem treinado com o restante plantel, às ordens de Tiago Fernandes.Entretanto, hoje o plantel do Leixões cumpre um dia de folga, regressando amanhã ao trabalho para dar seguimento à pré-época.