João Pedro: «Temos de ter exigência máxima desde o primeiro momento»

É cara nova para 2019/20, mas já sabe o que significa defender as cores do Leixões. João Pedro, ex-Estoril, traz experiência ao eixo da defesa. "Já conhecia o clube por já os ter defrontado. Sei que é um clube muito exigente e desde o primeiro momento que temos de ter a exigencia máxima para fazer uma grande época e concretizar os nossos objetivos, que passam pela subida de divisão", afirmou o central, em declarações publicadas nas redes sociais dos bebés do Mar.





João Pedro aproveitou igualmente para falar ao coração dos adeptos e fazer um balanço positivo até agora do trabalho às ordens de Carlos Pinto. "Temos de demonstrar dentro do campo aos adeptos que merecemos que eles estejam connosco. Demonstrar com vitórias, com querer, com ambição. Todos juntos vamos conseguir chegar ao nosso lugar. Têm sido duas semanas muito produtivas, a reter as ideias do novo treinador. Acho que estamos a assimilar muito bem as ideias dele", sustentou ainda.Entretanto, o Leixões disputa, amanhã de manhã, mais um encontro de pré-temporada, no Estádio do Mar, frente ao Sp. Espinho.