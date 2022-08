Joel Ferreira: «É um privilégio enorme representar um clube com a história do Leixões»

Em declarações ao meios do clube, Joel Ferreira, oficializado na terça-feira como reforço, sublinhou o orgulho em representar o Leixões."É um privilégio enorme representar um clube com a história e dimensão do Leixões. Estou muito feliz e motivado para jogar com este símbolo ao peito", começou por dizer, fazendo depois um balanço dos primeiros tempos no clube: "As expectativas são positivas. O trabalho tem sido muito e bem feito. Existe qualidade e muita irreverência que, aliada à experiência existente no plantel, pode trazer coisas bem positivas. Estamos preparados para a exigência de uma Liga tão competitiva como esta."O lateral-esquerdo, de 30 anos, deixou ainda uma mensagens aos adeptos: "É fundamental o apoio apaixonado e incondicional dos nossos adeptos. Estou desejoso de me estrear pelo Leixões."