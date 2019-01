Jorge Casquilha: «O FC Porto terá de correr mais que nós para vencer»

É já esta terça-feira à noite que o Leixões vai defrontar o FC Porto, no Estádio do Mar, com a ambição de apurar-se para as meias finais da Taça de Portugal. O técnico Jorge Casquilha está consciente da diferença entre as duas formações, mas isso não belisca a confiança leixonense."É um jogo diferente, especial, pois quando é a eliminar não há o amanhã. Tudo pode acontecer, sabemos que costuma haver muitas surpresas na Taça... Iremos fazer o nosso trabalho para tentar uma surpresa frente ao FC Porto, pois temos ambição de vencer e isso tem de estar sempre presente. Vamos respeitar o FC Porto, ser humildes, mas medo e receio são termos que não estão no nosso vocabulário. Jogamos em casa, com os nossos adeptos e o pensamento em seguir em frente. Num só jogo tudo pode acontecer", afirmou, em conferência de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, em Matosinhos."Acredito que o FC Porto terá de correr mais do que nós para vencer. Temos uma equipa super motivada e muito jovem, muitos jogadores nunca jogaram contra o FC Porto. A nível de motivação e a nível mental, a minha equipa estará no topo. Mas teremos de saber gerir a ansiedade", apontou Casquilha."Se o FC Porto estiver na máxima capacidade, a probabilidade de eles vencerem será maior. Mas o FC Porto também pode ter uma noite não e nós tentaremos aproveitar. Respeitamos o FC Porto, mas temos alguma hipótese de passar a eliminatória, se não nem iríamos a jogo... O FC Porto nunca é fraco nem frágil. Tem muitas soluções, um plantel de grande qualidade, jogadores que podem ser titulares a qualquer momento. Se jogassem com 10 seria certamente mais fácil, mas com 11 será um FC Porto muito forte, não há dúvida", atirou o treinador do Leixões, de 50 anos.A partida entre leixonenses e dragões está agendada para as 19.30 desta terça-feira, em Matosinhos.