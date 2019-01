Jorge Casquilha: «Seria impensável recusar o Leixões»

Está encontrado o sucessor de Filipe Gouveia. Jorge Casquilha, de 49 anos, regressa ao Leixões, emblema onde já havia treinado em 2013/14.



"Foi um grande prazer que tive ao receber o convite do presidente Paulo Lopo. Seria impensável recusar um convite do Leixões", afirmou, ontem, o treinador à assessoria de imprensa da SAD leixonense.



Atualmente no 15º lugar do campeonato, com 15 pontos, e numa série de quatro derrotas consecutivas na prova, o Leixões espera recuperar pujança com Casquilha. "A situação não é a melhor porque senão não havia esta mudança. Temos capacidade para subir na classificação e trabalhar arduamente para chegar à primeira metade da tabela. Os objetivos são procurar fazer tudo para que cheguemos a uma posição mais confortável na tabela. Consideramos que temos uma boa equipa. A massa associativa será muito importante para atingirmos os nossos objetivos", assegurou o técnico.



Na sua última passagem pelos bebés do Mar, Jorge Casquilha não saiu da melhor forma, a contas com uma suspensão por parte da administração da SAD na altura. Mas ano novo, vida nova e o treinador explica como encontra maior conforto neste regresso: "O clube agora está noutra onda. Uma onda positiva. Esta nova administração trouxe seriedade. É um regresso muito mais confortável desse ponto de vista."



Jorge Casquilha cumpre agora a sua décima experiência como treinador depois de Santa Maria FC, Valdevez, Merelinense, Moreirense, União de Leiria, Académico de Viseu, União da Madeira, Gil Vicente e agora a segunda passagem pelo Leixões.



O treinador orienta, amanhã, o primeiro treino e estreia-se no banco, domingo, na receção ao Sp. Covilhã.