Jorge Moreira oferece lembranças a associado em altura da Páscoa

Numa quadra pascal diferente de todas as outras, Jorge Moreira não esqueceu os associados do Leixões no geral e um em particular.





O presidente do clube deu um 'mimo' a Manuel Antero Silva Garcia dos Santos, sócio 42 do emblema de Matosinhos, enviando-lhe um conjunto de recordações da quadra e não só.Um gesto que foi agradecido por Susana Santos, filha do adepto, numa publicação partilhada nas redes sociais.