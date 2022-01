Jorge Moreira reeleito presidente do Leixões para um mandato até 2024

Jorge Moreira foi este sábado reeleito presidente do Leixões, para um mandato até 2024, após a sua lista, a única que se apresentou a sufrágio, vencer as eleições para os órgãos sociais do clube de Matosinhos.

O líder do emblema leixonense foi reconduzido no cargo, com 177 votos, numa eleição que decorreu no Pavilhão Siza Vieira e na qual não se registaram votos brancos nem nulos.

De resto, foi superado o número de votantes do escrutínio anterior, em 2018, quando Jorge Moreira foi eleito pela primeira vez, com 168 votos.