José Mota antevê duelo com o Benfica B: «A qualidade daqueles meninos ficou evidente»

O Leixões defrontará o Benfica B este sábado, pelas 11H00, procurando dar continuidade ao bom momento de forma que apresenta e conquistar a quarta vitória seguida. Mas José Mota, treinador dos matosinhenses, não esquece a qualidade do adversário.





"Vamos defrontar o primeiro classificado com todo o mérito. Têm tido boas prestações e ocupam a primeira posição. Isso ficou evidente no Varzim, a qualidade daqueles meninos", disse o técnico, salientando o momento positivo que a equipa B das águias também tem passado.Mas o líder dos Bebés do Mar prefere concentrar-se no que os seus elementos podem fazer para contrariar as adversidades. "A nós compete-nos ser uma equipa responsável, aguerrida e, reconhecendo as ambições do adversário, temos muito a jogar no próprio terreno de jogo. A equipa é, neste momento, uma equipa que luta pelo objetivo maior que é sempre a vitória", revelou José Mota, garantindo que a partida será bem disputada, devido à "qualidade dos intervenientes, que têm todos os condimentos para dar uma manhã e tarde de bom futebol aos adeptos".Nesse sentido, o treinador de 57 anos também fez um apelo à massa associativa leixonense, esperando uma boa afluência de sócios nas bancadas do Estádio do Mar. "As três vitórias são um fator de muita motivação para nós e para os nossos adeptos, e podemos manter este momento de forma. Jogamos no nosso estádio, com os nossos fãs e queremos que eles nos ajudem a ultrapassar todas as dificuldades", atirou José Mota.