José Mota «Antevejo um jogo competitivo»

Com ambas as equipas a atravessarem uma fase negativa, José Mota, treinador do Leixões, referiu que o seu grupo está completamente focado naquilo que podem fazer, na receção ao Sp. Covilhã."Vamos defrontar um adversário que está intranquilo, embora nós também não temos tido bons resultados. A semana de trabalho tem sido desenvolvida sobre muita concentração, estamos alertados, não só para a força deste adversário, mas fundamentalmente para aquilo que nós temos de fazer neste mesmo jogo. E o que nós temos de ser é uma equipa agressiva, com uma atitude mental muito forte, para conseguirmos tornar o jogo mais fácil", reiterou.Apesar da fase do adversário não ser a melhor, José Mota espera dificuldades frente a um conjunto tradicionalmente difícil de bater, embora o foco esteja sempre nos três pontos. "O resultado que nós ambicionamos e queremos é sempre a vitória. É dentro desse envolvimento que estamos a trabalhar este jogo. Os jogadores estão focados, sabem e sentem a responsabilidade deste mesmo jogo. Antevejo um jogo competitivo, como é sempre contra o Sp. Covilhã".O técnico do Leixões fez questão de salientar a importância de uma forte capacidade mental em todos os elementos do grupo, porque será sempre essa a chave de sucesso para se conseguir dar um pontapé na crise."Temos de olhar para as dificuldades e torná-las nas nossas forças. Percebemos que nem sempre é fácil trabalharmos em certas circunstâncias, mas este grupo de trabalho tem de estar preparado para essas dificuldades. Faz parte do caráter do ser humano e dos nossos futebolistas ter este tipo de ordem. Os nossos atletas e nós responsáveis temos de entender que temos de ser muito fortes em termos mentais. Não é só o físico que trabalha, a parte mental é fundamental para conseguirmos os objetivos.O duelo com o Sp.Covilhã está agendado para amanhã pelas 15h30, no Estádio do Mar.