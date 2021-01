José Mota apresentado hoje no Leixões

José Mota vai ser hoje apresentado como treinador do Leixões. Depois da saída de João Eusébio, que voltou ao cargo de coordenador técnico, o conjunto matosinhense aposta assim num treinador que conhece bem ‘os cantos à casa’, isto na medida em que José Mota orientou os bebés do Mar em 2008/09 e em parte da época 2009/10.

Sem clube desde a altura em que deixou o Chaves, a meio da temporada passada, José Mota tem agora a missão de tirar o Leixões dos últimos lugares da tabela classificativa. Apesar de ter menos dois jogos realizados do que a grande maioria dos clubes da 2ª Liga, o conjunto de Matosinhos ocupa o 16º e antepenúltimo lugar.

Para além do reencontro com o clube, o ingresso de José Mota no Leixões marca também a reunião do técnico com o guarda-redes Beto. Em 2008/09, os dois foram das grandes figuras da campanha da formação do Mar. Para além de ter conseguido vitórias sobre o FC Porto e o Sporting, o Leixões terminou o campeonato no 6º lugar.