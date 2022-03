José Mota com dúvida na frente de ataque

O técnico José Mota vai ter as 'dores de cabeça' que todos os treinadores querem ter. Depois de terem falhado a partida contra o Feirense, os avançados Wendell (castigo) e Charles (emprestado pelo clube da Feira) estão de volta às opções do técnico português.Na última jornada, a escolha acabou por recair no jovem brasileiro Ribeiro que se estreou a titular na equipa principal do Leixões, mas que já conta com 15 jogos e três golos na Liga Revelação na presente época.O Leixões recebe na próxima segunda-feira o Vilafranquense (19h30), numa altura em que vive o melhor momento da temporada.