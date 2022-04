José Mota e a distinção de Treinador do Mês de março: «Tem muito significado para mim»

O treinador José Mota recebeu em mãos esta quinta-feira o prémio de Treinador do Mês de março da Liga Sabseg, atribuído pela Liga Portugal, não tendo problemas em afirmar que se trata de uma distinção importante para si."Este prémio tem muito significado para mim. Nós trabalhamos para nos valorizarmos no dia-a-dia, para vencer os jogos. Este prémio é consequência de uma onda de resultados muito positivos, de uma segunda volta incrível que o Leixões está a fazer", destacou o técnico de 58 anos, cuja equipa amealhou sete pontos em nove possíveis em março.José Mota partilhou também o prémio com a restante equipa técnica e agradeceu aos colegas de profissão que votaram nele. "A minha equipa técnica e os jogadores têm sido fantásticos em todo este processo e quero também deixar uma palavra aos meus colegas de profissão que votaram em mim para treinador do mês", considerando "que estes prémios são sinónimo de que estão atentos ao trabalho dos protagonistas do nosso futebol".O técnico do Leixões deixou ainda uma palavra de homenagem a Vítor Oliveira, que dá nome a estas distinções mensais da Liga Portugal: "O Vítor Oliveira foi a pessoa mais amiga que eu tive no futebol, foi um impulsionador para eu querer ser treinador. Foi a maior influência que tive no desporto. E sei que a nossa amizade perdurará para sempre. Esta é uma homenagem mais do que justa."