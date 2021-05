José Mota e a época no Leixões: «Um dos trabalhos mais difíceis que já tive»

José Mota aproveitou a antevisão do encontro com a Académica, agendado para este sábado, para fazer um balanço da temporada. Chegado ao clube em janeiro, o técnico mostra-se satisfeito com o trabalho desenvolvido.





"Quando cá chegámos, a equipa estava em lugares de descida. Fomos conseguindo vitórias e que os jogadores fossem acreditando, mas não foi fácil. Aliás, este foi um dos trabalhos mais difíceis que já tive. Havia uma descrença muito grande, mas, das equipas que estavam no fundo da tabela quando chegámos, o Leixões foi a única que conseguiu resolver a sua situação a quatro jornadas do fim. Assim foi fruto de trabalho, ambição, empenho e qualidade", começou por referir, explicando depois qual foi o outro foco da sua equipa técnica: "Para além disso, queríamos valorizar o grupo de trabalho e acho que o conseguimos. Os nossos jovens ainda não estão preparados, mas temos-lhe dado a oportunidade de evoluírem e eles esforçaram-se para desenvolver as suas qualidades em prol do clube".Em relação ao jogo, o técnico apelou à seriedade do plantel, isto numa altura em que o melhor que os matosinhenses poderão alcançar é o 7º lugar. "Temos de ser responsáveis como sempre fomos. Este jogo ainda poderá ter importância na luta do campeonato, portanto temos de ser sérios. Para além disso, queremos vencer para melhorar a nossa classificação e porque os nossos adeptos merecem uma despedida com alegria. É um jogo difícil e que vai ter emoções, principalmente do lado da Académica. Temos de saber contrariar isso e temos de ser uma equipa paciente e organizada. O jogo tem tudo para ser interessante e, em casa, temos de ser fortes", rematou.