José Mota: «É com grande orgulho que venho representar um clube que me diz muito»

José Mota foi apresentado como treinador do Leixões esta terça-feira e, nas primeiras declarações após o anúncio ao clube, não escondeu a sua satisfação por regressar a uma casa por onde já passou.





"Tenho um grande conhecimento do que é o Leixões e tenho muitos amigos aqui em Matosinhos. O meu regresso já podia ter acontecido noutras alturas, mas só se proporcionou agora. É com grande orgulho que venho representar um clube que me diz muito.Quero tentar ser um bom líder, impor as minhas ideias, fazer um bom trabalho e, fundamentalmente, conseguir com que o Leixões tenha aquela filosofia e determinação que tem vindo a exibir ao longo dos anos. Espero que o meu regresso ao clube seja um momento de aliança e união dos matosinhenses à volta do clube", começou por dizer o técnico.Dando garantias ao adeptos de que o clube vai melhorar em termos de exibições e resultados, José Mota explicou porque motivo não se vai sentar no banco na partida desta quarta-feira frente à UD Oliveirense: "Sei que temos um jogo importante, mas não faz sentido assumir já o cargo de treinador. Vou assumir essas funções na quinta-feira, pelo que o João Eusébio vai estar no banco contra a UD Oliveirense".José Mota assinou um contrato válido até 2022 com o Leixões.