José Mota e o dérbi com o Varzim: «Temos de pensar em nós e no que podemos fazer»

O Leixões-Varzim é um dos jogos de cartaz da 5º jornada da Liga Sabseg e, na antevisão da partida, José Mota vincou a vontade dos matosinhenses em fazerem um bom resultado.





"É um dérbi, frente ao Varzim, mas temos de pensar em nós e no que podemos fazer. Se estivermos concentrados e conscientes das dificuldades que o adversário nos vai apresentar, podemos fazer muito. Sabemos da qualidade do adversário e as ambições que o Varzim tem para este campeonato, mas queremos ser uma equipa forte e que o nosso estádio seja a nossa fortaleza", começou por referir o técnico.Dando ênfase à rivalidade que existe entre os dois clubes, o técnico vincou ainda a importância que a pausa competitiva teve para o seu plantel: "Houve um interregno do campeonato, mas o grupo de trabalho encarou-o da forma correta e trabalhando nos limites. Tivemos duas semanas de trabalho muito boas. Espero um jogo difícil, mas vamos estar à altura do adversário. Queremos ser consistentes e ganhar o jogo".O início da partida está agendado para as 14 horas deste domingo.