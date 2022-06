José Mota e o diferendo 'SAD-direção': «Quem paga são os profissionais que aqui trabalham diariamente»

O Leixões voltou a falhar o controlo salarial da Liga, isto depois de a instituição que rege os campeonatos profissionais ter dado mais 15 dias aos clubes que estavam em incumprimento para regularizarem a situação.Em declarações a, José Mota explicou que todo este processo teve e continua a ter grandes implicações no dia-a-dia das pessoas que trabalham no clube. "O que eu sei é pela imprensa. Ainda não regularizam a situação, a qualquer momento podem fazê-lo. É isso que sei. As pessoas não percebem as dificuldades que existiram ao longo do ano, este foi um grupo magnífico e que se superou em todas as vertentes. Há muito mérito dos jogadores e da equipa técnica", começou por dizer o técnico.Perante este cenário, uma eventual continuidade do treinador em Matosinhos ainda é hipótese? "Gosto muito do Leixões, mas nestas circunstâncias não posso continuar cá. Quando terminou o último jogo agradeci o profissionalismo dos jogadores, não há palavras para eles. O grupo era jovem, se tivesse todas as condições que um clube deve ter, tinha capacidade para ter outras ambições. No entanto, as dificuldades foram tantas que aquilo que fizemos foi mesmo muito bom. O jogadores tiveram um respeito muito grande por mim e pelo Leixões e nunca me vou esquecer disso", vincou.José Mota concluiu explicando a forma como as constantes 'guerras' entre SAD e direção do clube afetaram o bom funcionamento de todo o processo: "O Leixões tem adeptos fervorosos, aqui temos de estar preparados para dar sempre mais e isso dá-nos um arcaboiço tremendo. Esse fervor dos adeptos é para o bem e para o mal, sendo que, este ano, a massa associativa alheou-se um pouco porque a equipa profissional de futebol pertencia à SAD. O Leixões é único e quando os jogadores entram em campo representam o clube. Este diferendo dura há muito, toda a gente sente que tem razão e quem paga no meio disto tudo são os profissionais que estão a trabalhar diariamente no Leixões".