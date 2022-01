José Mota e o duelo com o Casa Pia: «Equipa está preparada para fazer um bom jogo»

Sem competir há mais de 20 dias, devido ao adiamento do jogo com o Mafra, José Mota mostra-se confiante nas possibilidades do Leixões frente ao Casa Pia, este domingo, apesar das muitas baixas no plantel, devido a lesões e aos casos de Covid-19."Há 22 dias que não competimos, mas o grupo está com muita vontade e determinação, a abordar de forma muito séria este jogo. Temos trabalho bem e o grupo tem percebido que o momento não é o melhor. Vimos de uma derrota com o Nacional e com as nossas armas vamos tentar fazer um jogo com muita entrega, carácter e é isso que me tem demonstrado esta semana de trabalho. Mediante as dificuldades que temos tido, temos de ser uma equipa com dignidade, boa atitude mental e, independentemente do adversário, temos de ter a intenção de vencer os jogos. A equipa fez uma boa semana de trabalho e está preparada para fazer um bom jogo", afirmou o técnico, que teceu vários elogios ao adversário."O Casa Pia é um adversário muito difícil, que tem demonstrado que é um dos candidatos à subida de divisão e que foi para esse objetivo que se prepararam. Tem jogado bem em casa, tem bons jogadores e é bem comandada. É um dos adversários com melhor capacidade e qualidade de jogo, com bons executantes a nível individual e por isso é que está a fazer este campeonato", analisou José Mota, continuando: "É um adversário difícil, mas temos as nossas armas, as nossas ambições e tenho a certeza que vamos fazer um jogo positivo".O Leixões visita o Casa Pia este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 17ª jornada da Liga Sabseg.