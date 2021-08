José Mota e o duelo com o Farense: «Queremos ser uma equipa positiva e aguerrida»

Prestes a iniciar mais uma época na 2ª Liga, José Mota fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro de amanhã com o Farense, um adversário com ambições altas para esta temporada.





"O Farense é um adversário que, como é óbvio, tem pergaminhos no futebol português e que tem ambições neste campeonato. Desceu de divisão e normalmente estas equipas são, no início do campeonato, equipas com ambição, com algum favoritismo, mas depois é preciso mostrá-lo no retângulo de jogo", começou por dizer o técnico antes de referir o objetivo da sua equipa."O que nós queremos é ser uma equipa positiva, uma equipa aguerrida, uma equipa que conhece os momentos bons e a forma de jogar do adversário. Sabemos que vamos enfrentar uma equipa de grande agressividade, que joga em todo o terreno com grande determinação e que nos dois últimos jogos para a Taça da Liga fez duas boas exibições. Temos conhecimento do valor geral e individual desta equipa. Esperamos um adversário de grande valor", sublinhou José Mota.O treinador destacou também o trabalho de preparação feito até agora. "Estivemos durante este período a trabalhar afincadamente para nos apresentarmos em boas condições. É o início e espero que seja um início de coisas bonitas, o início de uma equipa com carácter. Acho que este grupo, pela forma como tem desenvolvido e assimilado todos os processos, pode e tem condições para fazer bons resultados. O nosso lema é disputar todos os jogos com dignidade e carácter", garantiu.Finalmente, José Mota teceu também algumas declarações sobre o retorno dos adeptos. "Este jogo é também o regresso dos nossos simpatizantes. Sabemos quanto eles gostam do clube, sabemos quanto eles nos apoiam. Sabemos a importância que eles têm nomeadamente para os jogadores e para os técnicos. Queremos ser protagonistas desse mesmo orgulho que os adeptos têm", concluiu.