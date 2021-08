José Mota e o duelo com o Rio Ave: «As duas formações têm qualidade para oferecer um bom espetáculo»

Na antecâmara do duelo com o Rio Ave, a contar para a 4ª jornada da Liga Sabseg, José Mota, treinador do Leixões, fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro, destacando a qualidade apresentada até ao momento pelas duas equipas.





"Penso que tem tudo para ser um bom jogo. Acho que vai ser competitivo. As duas formações têm qualidade para proporcionar um bom espectáculo, com bons executantes. Penso que poderá e deverá ser um jogo emotivo, com tudo aquilo que um jogo de futebol merece ter. Vai ter duas massas adeptas que gostam do futebol, que incentivam os seus jogadores, que gostam de estar próximos dos atletas, entre duas equipas que estão a fazer bons resultados", afirmou o técnico.Sobre o oponente, José Mota garantiu estar preparado as dificuldades que os vilacondenses vão causar. "O nosso adversário é assumidamente um candidato à subida de divisão, portanto antevejo um jogo extremamente complicado, mas onde nós, como sempre temos referido, vamos ser uma equipa de carácter. Estou à espera de um adversário a causar-nos momentos difíceis no jogo, pela qualidade que tem demonstrado ao longo destas primeiras jornadas, mas também espero um Leixões organizado, desinibido, que respeita todos os adversários, mas que vai lutar afincadamente pelos três pontos", sublinhou.O técnico dirigiu também as habituais palavras aos adeptos: "Peço aos adeptos que continuem a acreditar em nós, uma equipa jovem, com jogadores com talento e que precisam do incentivo e compreensão da nossa massa associativa. Os adeptos do Leixões são muito especiais para o grupo".O Leixões visita o Rio Ave este sábado, pelas 14 horas.