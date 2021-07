José Mota e o estágio em Peniche: «Crescemos tanto nos treinos como jogos»

O Leixões deu por terminado o estágio em Peniche e, em declarações aos meios do clube, José Mota não escondeu o seu agrado pela forma como tem decorrido o período de preparação dos matosinhenses.





"Foram três semanas intensas e nas quais tentámos valorizar o trabalho e o conhecimento que temos de ter da personalidade dos atletas. Foram semanas de grande efetividade, sabemos quais são as qualidades humanas e futebolísticas dos atletas. Queremos formar um grupo coeso, que lute por objetivos e que conheça aquilo que é o Leixões", começou por referir.Elogiando o esforço que os jogadores estão a fazer para assimilar as novas ideias e agradecendo o apoio dado pelo GD Peniche, José Mota explicou ainda como tem sido feita a integração dos reforços: "Estou contente com o desempenho dos jogadores, crescemos tanto nos treinos como jogos e demos oportunidade a todos para mostrarem as suas qualidades. Conhecemos bem todos os novos jogadores que vieram, não só o valor futebolístico, mas também humano. São jogadores com experiência e que vão ajudar os jovens da nossa formação".O Leixões inicia a temporada de forma oficial no dia 26 de julho, frente ao V. Guimarães.