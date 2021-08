José Mota e o jogo com a Académica: «Queremos vencer e fazer um jogo positivo»

José Mota, treinador do Leixões, fez este sábado a antevisão ao duelo com a Académica, a contar para a 3ª jornada da Liga Sabseg, destacando aquele que será um embate exigente entre dois históricos do futebol português.





"A Académica é uma equipa com grandes pergaminhos no futebol português, com ambição. Penso que é também um rival para o Leixões, depois de muitas épocas no primeiro escalão", começou por afirmar o técnico. "Antevejo um jogo extremamente difícil para o Leixões, assim como o será para a Académica. Temos condições para fazer uma partida interessante, em que todos nos vamos envolver de uma forma muito forte para conseguirmos dar continuidade aos resultados positivos que temos tido".Além disso, José Mota mostrou-se confiante na obtenção de um bom resultado. "Queremos vencer e fazer um jogo positivo. Essa tem sido a nossa forma de pensar e a nossa forma de trabalhar ao longo deste tempo. O grupo está ambicioso, determinado, com uma força enorme e penso que temos todas as capacidades para fazer um bom jogo e tentar vencê-lo", sublinhou.O treinador deixou ainda uma palavra para os adeptos que já esgotaram a lotação permitida no Estádio do Mar. "Os adeptos sabem a importância que têm para este grupo. Quero que eles nos dêem aquele calor humano, como fizeram no primeiro jogo com o Farense, que nos ajudou nos momentos difíceis a sermos melhor e a ultrapassar as dificuldades que o adversário nos vai colocar. Sabemos que somos mais fortes com ele", concluiu José Mota.