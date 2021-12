José Mota e o jogo com o FC Porto B: «Queremos dar uma imagem completamente diferente»

Depois da derrota caseira frente ao Trofense, em dia de celebração do 114º aniversário, que levou a que cinco jogadores - Wendel, Encada, Yuri, Pastor e Wallyson - fossem colocados a trabalhar à parte, José Mota quer um Leixões diferente, para melhor, diante do FC Porto B."Temos de aprender quando erramos e perceber que aquilo que queremos é eliminar rapidamente o que fizemos de menos bom. Sei perfeitamente que o nosso último jogo não foi nada bom", começou por dizer o técnico, reforçando a necessidade de reagir no encontro deste sábado: "Temos de dar outra imagem no jogo com o FC Porto, ser uma equipa bem organizada, coesa e consciente das dificuldades e uma equipa que tenha como ambição lutar pelos três pontos".Sobre o adversário, José Mota destacou a sua juventude e indicou os ingredientes necessários para uma boa exibição. "Vamos enfrentar um adversário de grande valor, com jovens de enorme talento e capazes de virar o jogo a seu favor a qualquer momento. Temos de mostrar uma ambição, carácter e uma determinação muito grande para este jogo. Se o fizermos, com certeza que vamos lutar pelos três pontos e vamos conseguir um bom resultado. Se formos uma equipa amorfa, sem organização, que não tem o carácter que devia ter, vamos ter dificuldades. Espero um Leixões aguerrido e determinado em vencer", explicou.O encontro da 13ª jornada da Liga Sabseg entre o Leixões e o FC Porto B está marcado para este sábado, às 15h30.