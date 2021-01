José Mota e o jogo com o FC Porto B: «Temos de ser rigorosos e ambiciosos»

Apresentado como treinador do Leixões no início da semana, José Mota faz esta segunda-feira, frente ao FC Porto B, a sua estreia ao serviço dos matosinhenses. Na antevisão da partida, o técnico começou por fazer uma análise daquilo que foram os seus primeiros dias no seu regresso ao Mar





"Estamos a preparar-nos para um jogo que vai ser difícil, mas estes dias têm servido para conhecer os jogadores. As ideias que temos para a equipa estão a ser assimiladas, os jogadores estão a esforçar-se nesse sentido e é preciso que haja muita concentração neste jogo para que não falhemos e possamos dar uma alegria aos nossos adeptos", referiu.O experiente treinador aproveitou ainda para elogiar o FC Porto B: "As equipas B dos grupos clubes estão sempre recheadas de bons jogadores. Tem sido sempre assim e teremos de ser rigorosos e ambiciosos, se deixarmos o adversário ter bola, vamos ter dificuldades".O início da partida, que se disputa no Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio, está agendado para as 15 horas.