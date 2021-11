José Mota e o jogo com o Tondela: «Temos uma palavra a dizer na eliminatória»

Apesar de ter pela frente um clube da Liga Bwin, José Mota, treinador do Leixões, garante ter uma equipa preparada para enfrentar o Tondela e determinada em dar continuidade à participação na prova rainha do futebol português."O encontro com o Tondela vai ser extremamente difícil, mas é uma partida em que temos de ter ambição, determinação e estar concentrados para fazer um bom jogo. É um adversário de 1ª Liga, portanto com alguma maturidade extra em relação a estes jogos, mas nós somos um clube com pergaminhos nesta prova e os nossos sócios e adeptos revêem-se nestes jogos. Temos uma palavra a dizer na discussão da eliminatória e temos ambição de continuar na Taça de Portugal", disse o técnico aos canais do clube, antes de prosseguir:"Do lado oposto temos um adversário com valor que joga no seu estádio, mas antevejo que podemos ter capacidade para ombrear com o Tondela. Tudo faremos para que seja um eliminatória bem disputada e interessante".José Mota confirmou ainda a recuperação de Gustavo França e de Ben Traoré, jogadores que sofreram um traumatismo no encontro com o Penafiel, da 11ª jornada da Liga Sabseg, antes da paragem para as seleções.