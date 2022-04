José Mota é o treinador do mês de março da Liga Sabseg

José Mota, treinador do Leixões, foi distinguido com o prémio Vítor Oliveira de Melhor Treinador do mês de março da Liga Sabseg, tendo contabilizado 27,78% dos votos dos treinadores da competição.No mês de março, o técnico de 58 anos conquistou sete em nove pontos possíveis, somando duas vitórias, nas visitas aos terrenos de Feirense e Benfica B, e um empate, na receção ao Vilafranquense.Nos restantes lugares do pódio desta eleição ficaram Luís Freire, do Rio Ave, com 25,93% dos votos, e Vasco Faísca, do Farense, recolheu 10,49% das preferências.