José Mota: «Espero uma equipa com atitude positiva, organizada e que possa lutar pelos três pontos»

Depois do desaire frente ao Benfica B, o Leixões prepara agora a visita ao reduto do Penafiel. Na antevisão da partida, José Mota, treinador dos matosinhenses, deixou elogios ao adversário, mas vincou a vontade da sua equipa em regressar ao caminho dos triunfos."Vamos defrontar um adversário com pergaminhos na 2ª Liga e que tem ambições neste campeonato. O Penafiel faz do fator casa um aspeto interessante em termos de pontuação, portanto estamos à espera de um grau de dificuldades elevado. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para contrariar tudo o que o adversário tem, sabendo que esta tem sido uma boa semana de trabalho. Estamos preparados para dar uma boa resposta e fazer um bom jogo. Espero uma equipa com atitude positiva, organizada e que possa lutar pelos três pontos", referiu.O embate entre o Penafiel e o Leixões está agendado para as 11 horas deste domingo.