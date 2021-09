José Mota: «Estamos conscientes da dificuldade que vamos ter»

O Leixões vai a casa do São João de Ver, equipa que milita no terceiro escalão português, para esta eliminatória da Taça de Portugal, já neste sábado.





O treinador dos matosinhenses, José Mota, espera um adversário ambicioso e muito perigoso, atirando o facto de que o seu adversário ainda não perdeu qualquer partida oficial nesta temporada."É uma equipa muito difícil, que já tivemos oportunidade de ver e rever e sabemos exatamente os pontos fortes e fracos. Sabemos a competitividade que tem esta equipa, e sabemos que vai ser difícil. Se não encaramos com ambição, determinação, e fundamentalmente com respeito pelo adversário, vamos complicar a tarefa", alertou o experiente técnico, que lidera um plantel jovem e que pode facilmente ser surpreendido.José Mota esclareceu que esta eliminatória significa que têm de "vencer para continuar em prova, ponto", afirmando solenemente que o grupo está alertado e não se pode dar ao luxo de ser apanhado de surpresa."Estamos conscientes da dificuldade que vamos ter, e o fator Taça de Portugal é importantíssimo. Vão existir surpresas nas eliminatórias, e nós não queremos ser uma delas", disse o treinador de 57 anos, num tom assertivo.No que respeita à postura do Leixões, o líder da armada dos bebés do mar intensifica a necessidade do plantel entra na partida com "caráter, atitude, e com dignidade".Para terminar, o treinador leixonense remeteu para a competitividade da Liga 3, onde se insere o São João de Ver: "Existem equipas que trabalham muito e muito bem. Existe também o fator motivação. Nós simplesmente temos de ter uma motivação ainda maior para passar esta eliminatória".