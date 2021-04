José Mota: «Este é um jogo de grande responsabilidade»

Atualmente no 12º lugar da Liga Sabseg, o Leixões prepara agora a visita ao terreno da UD Oliveirense. Apesar de o adversário estar em zona de descida, José Mota assumiu não estar à espera de dificuldades.





"É um jogo de grande responsabilidade e que temos de encarar com seriedade. Sabemos o que uma vitória nos pode dar, mas também sabemos o valor do adversário. Temos de apresentar alguns comportamentos que temos tido para levarmos de vencido este adversário. A UD Oliveirense tem bons jogadores, não está a atravessar um bom momento, mas a qualquer momento pode conseguir um bom resultado", começou por referir.Dando ênfase à competitividade que existe na 2ª Liga e dizendo que os bebés do Mar querem olhar mais para "os lugares do meio da tabela do que para a luta pela permanência", o técnico considerou ainda que o pesado desaire frente ao Vizela já eatá ultrapassado: "O grupo de trabalho sabe o que tem de fazer para conseguir vencer. Tivemos uma boa semana de treino e estamos convencidos que vamos ter um resultado positivo".O início da partida está agendado para as 20h30 desta segunda-feira.