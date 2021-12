José Mota: «Merecíamos o empate»

Apesar do desaire do Leixões em casa do FC Porto B, José Mota ficou satisfeito com aquilo que a sua equipa produziu em campo."Demos uma imagem diferente em termos de atitude, crença e vontade em relação ao último jogo. Em alguns momentos faltou-nos discernimento e capacidade técnica para diferir o golpe final. Na 1ª parte tivemos algumas oportunidades que podiam ter dado golo se tivéssemos tido mais clarividência. Na 2ª parte, o golo apareceu nos momentos iniciais e nós tentámos avançar mais as nossas linhas. O FC Porto B aproveitou e o Igor fez duas boas defesas, mas, a partir daí, o jogo foi nosso. Tivemos as melhores oportunidades e merecíamos pelo menos o empate".O Leixões segue agora numa sequência de cinco jogos consecutivos sem vencer.