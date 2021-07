José Mota: «Merecíamos um resultado menos pesado do que o 4-1»

Apesar da pesada derrota frente ao V. Guimarães, José Mota conseguiu tirar coisas positivas do encontro do Leixões para a Allianz Cup.





"Tivemos algumas adversidades durante a semana, algumas limitações, mas quero realçar as coisas positivas. Entrámos em campo com sete jogadores sub-23 e terminamos com oito, é importante valorizar isso. Fomos uma equipa personalizada, com uma boa atitude. Conseguimos um golo, tivemos pendor ofensivo diante de um grande adversário. O jogo foi bastante equilibrado na primeira parte, foi um bom espetáculo, mas o meu receio era o desgaste no segundo tempo. O Vitória reforçou-se com os jogadores que tinha e criou mossa porque teve muito mais espaço. Não é um resultado que me satisfaça, merecíamos um resultado menos pesado do que o 4-1", começou por referir, deixando depois uma garantia aos adeptos: "A equipa vai estar muito bem para o arranque do campeonato. Conheço o valor deste plantel. Esta equipa vai ser muito alterada e poderemos dar uma resposta cabal durante os 90 minutos".O técnico optou ainda por não comentar o facto de a equipa não ter tido reforços na ficha de jogo. "Sabemos das nossas limitações, sabemos o que aconteceu, mas não me compete falar sobre esses assuntos. Compete-me valorizar os que temos e fazê-lo da melhor forma possível", rematou.