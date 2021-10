José Mota não quer facilitismos frente ao Vilaverdense

Apesar de estar duas divisões abaixo do Leixões, o Vilaverdense é uma equipa que, segundo o treinador José Mota, "merece respeito", não fosse pela situação de imbatibilidade dos minhotos esta época.





"Não podemos facilitar. Sabemos o que o adversário tem feito. Têm cinco vitórias em seis jogos. Isto diz bem do valor deste Vilaverdense" admitiu o técnico matosinhense, adicionando que a formação de Vila Verde tem "jogadores que conhecemos do futebol português, e alguns que já conhecem esta casa", referindo-se, por exemplo, ao central Zé Pedro, que já vestiu a camisola do Leixões.Assim, José Mota não descarta que "o objetivo é vencer", implicando também que a sua equipa terá as "suas dificuldades". "Antevejo um jogo difícil, onde temos de estar muito conscientes das dificuldades que vamos encontrar, pois eles são um adversário que ainda não perdeu e que vem motivadíssimo".Em relação a essa motivação, o treinador de 57 anos considera que é um fator de extrema importância para os leixonenses e o comandante dos Bebés do Mar não quer facilitismos. "Para vencermos os jogos temos de ter todos os adjetivos inerentes ao sucesso no futebol. Respeitar o adversário e entender que estamos em casa e temos de vencer. É o que pretendemos", referiu o antigo técnico do Chaves.Como tal, o treinador vincou a importância de ter "atitude" e o facto de querer evitar uma "surpresa, que costumam ser habituais na Taça de Portugal".