José Mota: «Nunca vencemos aqui o Nacional, mas um dia tem de acontecer»

Ciente da deslocação sempre difícil para defrontar uma das equipas "que tem ambições legítimas de subir de divisão", o técnico do Leixões, José Mota, garante que o seu plantel está concentrado e focado em trazer pela primeira vez os três pontos da Choupana. "É verdade que o Leixões nunca venceu aqui na Choupana, mas sabemos perfeitamente que esses momentos e essas situações de um momento para o outro acontecem. Vamos tentar fazer um jogo organizado, com muita responsabilidade, em que possamos saber os pontos fortes do adversário e tentar, com a nossa estratégia, fazer este tipo de jogo no sentido de conseguir a vitória. Nunca vencemos aqui o Nacional, mas um dia tem de acontecer", afirmou.Muitas vezes, o nevoeiro que se faz sentir no campo do Nacional pode ser um entrave e José Mota está ciente desse risco. "Sabemos o que é jogar na Choupana, um estádio muito difícil que, ao nível do próprio clima, coloca por vezes muitas dificuldades ao adversário. Estamos atentos a esse fenómeno e espero que os jogadores se adaptem às condições". Por fim, apelou à concentração máxima dos seus atletas para levar de vencida o Nacional. "Temos tido uma semana muito boa ao nível não só da concentração, mas também pelo trabalho que eles têm exercido. Portanto, o que espero é que nós estejamos concentrados para trazermos o resultado que desejamos, a vitória".Nacional e Leixões têm encontro marcado para as 15h30 de amanhã, no encontro da 15ª jornada da Liga Sabseg.