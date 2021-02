José Mota: «O Mafra é um adversário difícil, mas vamos dar uma boa resposta»

José Mota averbou a primeira derrota ao serviço do Leixões na semana passada, mas, antevisão do encontro com o Mafra, o técnico sublinhou a vontade de dar já uma resposta ao resultado negativo.





"Temos um jogo de extrema importância, vimos de uma derrota na última jornada e a semana de trabalho foi no sentido de recuperarmos desse resultado. O grupo sentiu a derrota, mas penso que amanhã vamos ter um bom desempenho. Os jogadores têm feito por merecer os resultados que temos alcançado", começou por dizer o técnico.Apesar de o Leixões ocupar neste momento um confortável 11º lugar, José Mota não esconde o desejo de continuar a subir na tabela classificativa: "Conseguimos, no último mês e meio, ultrapassar a barreira dos resultados e da classificação, mas sabemos que ainda temos uma caminhada muito longa. Apesar de o Mafra ser um adversário muito difícil, sabemos que vamos estar à altura e dar uma boa resposta".