José Mota: «Pensámos que ia ser mais fácil»

O Leixões sofreu uma infelicidade frente a um Ac. Viseu bastante perspicaz e concretizador. O técnico matosinhense José Mota explicou a seguir ao jogo que o plantel não levou os viseenses a sério.





"Tivemos algumas oportunidades para fazer golo. Não entramos bem no jogo e se calhar pensamos que ia ser mais fácil. Eventualmente não olhamos para o adversário".O técnico dos bebés do mar soube identificar alguns dos problemas da sua equipa, admitindo que a "construção muito lenta" foi uma das falhas das quais o Ac. Viseu conseguiu tirar partida, e que os lances de bola parada que costumam ser bem "anulados" pela sua equipa foram bem sucedidos e deram golo para a turma de José Gomes."Peço desculpa à massa associativa, temos que aprender, eu como treinador sou responsável, assim como os meus jogadores, que têm de aprender e crescer com isto", desculpou-se o treinador de 57 anos, salientando que a sua equipa é "jovem" e precisa de encarar os jogos com mais seriedade e "responsabilidade", sabendo "respeitar o adversário".Por fim, o técnico da casa atirou, "eventualmente iremos conseguir resultados, estamos num ponto em que devemos evoluir, e tinha que acontecer um jogo de aprendizagem onde temos de ser todos responsabilizados, já que perdemos por quatro a um".