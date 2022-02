José Mota que dar "continuidade à felicidade" dos bons resultados

A atravessar um bom momento na Liga Sabseg, o Leixões recebe, este domingo, o Estrela da Amadora com o objetivo de dar seguimento à vitória alcançada na jornada anterior, diante do Ac. Viseu. Na antevisão à partida, o técnico José Mota mostrou-se satisfeito com as exibições conseguidas nos últimos encontros."Nos últimos sete jogos temos apenas uma derrota, contra a Académica, que não foi merecida e onde devíamos ter pontuado. A equipa está com um compromisso muito grande, tem evidenciado muita concentração e com a sua qualidade os resultados acabam por surgir. Queremos o mais rápido possível conseguir os resultados para nos dar a tranquilidade que ambicionamos", referiu, destacando o espírito positivo que se reino no grupo de trabalho: "Quando ganhamos, todos nos sentimos felizes. Estamos a trabalhar para dar continuidade a essa felicidade. O que posso neste momento dizer é que tem sido uma semana de muito e bom trabalho, com grande aplicação do atletas, onde sentimos que existe harmonia e cumplicidade entre todos. Quando assim é, fazemos bons jogos. Acho que vamos ter um bom comportamento a todos os níveis."Frente ao Estrela da Amadora, o objetivo é "conseguir os três pontos" frente a "um adversário com muito rigor, com qualidade, e que será extremamente difícil", relembrando as dificuldades sentidas no encontro da primeira volta.O duelo entre Leixões e Estrela da Amadora está marcada para as 15h30 deste domingo.