José Mota: «Quer uma quer outra equipa têm jogadores que se podem impor no futebol português»

O Leixões chegou à terceira vitória consecutiva na Liga Sabseg e José Mota considerou justo o triunfo conseguido em Santa Maria da Feira: "Primeiro, porque fizemos o golo. Costuma dizer-se que quem marca acaba sempre por ter uma certa justiça em termos de resultado", considerou, primeiramente.Relativamente à primeira parte, o técnico leixonense viu a sua equipa entrar bem, mas poderia ter finalizado melhor nalguns capítulos: "Eu acho que nós entramos bem no jogo. Tentamos sempre ter mais bola. Essa posse deveria ser mais direcionada em termos de baliza adversária. Tivemos vários cruzamentos, várias situações pelos corredores que deveriam ter uma finalização melhor nessa zona. Mas sabemos que tivemos algumas dificuldades, alguns contratempos no momento defensivo e nem sempre demos o melhor seguimento a esse caudal ofensivo que tivemos. Acho que na primeira parte fomos uma equipa muito confiante e muito organizada. O adversário nunca conseguiu apoquentar a nossa defensiva, só com exceção de bolas paradas, como os cantos. E até nesse aspeto eu penso que estivemos bem porque fizemos poucas faltas perto da nossa área e, portanto, em todos os aspetos acho que não só o plano que tínhamos para este jogo estava a funcionar como também manietamos todas as situações do adversário, a forma de jogar. Fomos claramente a equipa com sinal mais no primeiro tempo", explicou Mota."O segundo tempo começou com uma maior agressividade do adversário, a jogar mais direto, a tentar ganhar as segundas bolas e nós conseguimos sempre não só anular isso mesmo como também ter a tranquilidade para sair. Deveríamos, mais uma vez, sair mais organizados, nomeadamente o último passe deveria ser mais bem definido. Nem sem acontece, como é óbvio, mas acabamos por fazer o golo. Todos nós conhecemos este Feirense, que é uma equipa que nunca se dá por vencida, que joga sempre até ao último segundo para um resultado que lhe seja mais favorável e as alterações que fezu foi no sentido de obrigar a minha equipa a baixar o bloco. Penso que o conseguiu, mas não criou grandes oportunidades, nós não o concedemos. Tivemos mais dificuldade a sair nas transições e penso que depois acabamos por jogar um bocadinho em função do próprio resultado. Estávamos a ganhar, as alterações produzidas pelo adversário obrigavam-nos a recuar e penso que este jogo acabou por ter nos últimos dez minutos algum sofrimento, mas também soubemos estar à altura desse sofrimento e conseguir os três pontos, do meu ponto de vista, justos. Fizemos um golo e tivemos muito mais capacidade, se calhar, em gerir esse mesmo jogo. Nunca deixamos o nosso guarda-redes ter muito calafrios, ou seja, que o adversário conseguisse chegar na finalização perto da nossa baliza e, nesse cômputo geral a vitória acaba por ser justa para o Leixões", atestou desta forma José Mota a etapa final a justiça do resultado."Estava destinado a que as coisas fossem assim. É claro que era o Fabinho que ia jogar. Nós temos tido vários contratempos ao longo da época, mas esses contratempos tornam-nos mais fortes. Isso é que é importante, as equipas são feitas destas pequenas coisas. Coisas que são muito importantes. Isto para se formar uma mística, formar um grupo, tem o seu tempo. Nós temos que nos dar a conhecer, nós, equipa técnica, os agentes, os jogadores tem de se dar a conhecer e nós temos que os avaliar todos os dias no sentido de não só nas condições técnicas e táticas, mas fundamentalmente na sua personalidade, o que eles podem [fazer], em momentos difíceis como é o caso deste, em jogos difíceis, o que os jogadores conseguem fazer. O Fabinho, à última hora, foi uma baixa, com problemas físicos, e entrou o [Ben Hassan] Traoré. Sei perfeitamente que, para ele, estava destinado ser o homem do jogo. É trabalhar cada vez mais e perceber que quando estamos a trabalhar há sempre oportunidades. Aos jogadores digo-lhes exatamente 'cada jogo é uma oportunidade, vocês mostrem-se'.""[O Feirense] é uma equipa muito jovem, mas é assim que conseguem crescer e que vão crescer. Todos eles têm feito o seu trabalho e há que registar aqui também o trabalho realizado pelo Feirense. O Feirense também é uma equipa muito jovem, uma equipa com muitos jogadores que vieram das ligas secundárias, com muitos jovens com talento, portanto, a fazer o seu caminho normal e sabemos também neste clube a mística que tem. Muitos jogadores com mais idade, não são velhos, que transmitem exatamente essa mesma alma, essa mesma mística e isso faz com que o futuro, se calhar do Feirense do Leixões, ao nível de atletas esteja, possamos dizer, protegido porque quer uma quer outra equipa têm jogadores que se podem impor no futebol português".